(حماس) تعزي بضحايا حادث الإسماعيلية المروري

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني، وإلى عوائل ضحايا حادث المرور المؤسف الذي وقع صباح اليوم في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

ونعت حماس ضحايا الحادث، سائلةً الرحمة لهم، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ولقي عدد من المسافرين الفلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، صباح الخميس، جراء حادث مروع وقع أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوفاة ستة أشخاص، بينهم سائق المركبة، وإصابة عدد آخر؛ جراء حادث السير الذي وقع على طريق الإسماعيلية.

من جهتها، قالت سفارة فلسطين في مصر إن فريقًا منها توجّه لمتابعة ملابسات الحادث وحالة الضحايا من المتوفين والمصابين الفلسطينيين، لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا لغزة والاطمئنان على المصابين ومتابعة علاجهم بالمستشفيات المصرية.

وذكرت السفارة أنها "ستعلن لاحقًا عن المعلومات النهائية الدقيقة لعدد وأسماء الضحايا والمصابين".