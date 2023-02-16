هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 213 على التوالي

هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلية) صباح اليوم الخميس 16 من فبراير/شباط 2023 قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 213 على التوالي وذلك بعد اقتحام وحدات الهدم (الإسرائيلية) بمساندة قوات الاحتلال القرية.

وقال الناطق باسم أهالي قرية العرايب عزيز الطوري، "اليوم تم اقتحام القرية من قبل القوات الإسرائيلية الذين هدموا القرية للمرة 213، عملية بشعة في هذا الجو البارد، وقاموا بمصادرة مركبات الإهالي، هذا إجرام بحق الإنسانية".

وتابع، "الشرطة الإسرائيلية تقوم دائمًا بمضايقتنا في كل اقتحام، ولكننا لن نخذل العراقيب ما دمنا أحياء، موقفنا ثابت لن يتغير وسنصمد أمام هذا الإجرام".

وهدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف قبل نحو شهر في 24 من يناير/كانون ثاني 2023، حيث تقتحم القوات القرية شهريًا وتقوم بهدم العرائش والمساكن.

وهذه هي عملية الهدم الثانية للقرية منذ مطلع عام 2023، حيث هدمت القوات القرية 15 مرة خلال عام 2022، و14 مرة خلال عام 2021.

وتقتحم قوات الاحتلال شهريًا قرية العراقيب في النقب وتقوم بهدم مساكنها وترويع أهلها، إذ يعيد أهالي القرية ترميم عرائشهم ومساكنهم مجددًا بعد كل عملية هدم.

ويقف أهالي قرية العراقيب يوم الأحد من كل أسبوع وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات (الإسرائيلية) بكف يدها عن العراقيب وأهلها ومساكنها.

ويؤكد أهالي العراقيب في أعقاب كل عملية هدم على أن أرض العراقيب لهم ولن يخرجوا منها على الرغم من الملاحقات المستمرة لهم وهدم قريتهم مرارًا خاصة في أيام الحر أو البرد الشديدين.

وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات (الإسرائيلية) من إثبات حقهم بملكية 1250 دونمًا من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

المصدر: الجرمق