قوات (إسرائيلية) خاصة تقتحم قسمين في سجني جلبوع ومجدو

اقتحمت قوات (إسرائيلية) خاصة، اليوم الخميس، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى، علمًا أنّ إدارة السّجون سحبت بالأمس من قسم (1) البلاطات وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى داخل (غرفهم). كذلك جرى اقتحام لقسم (1) في سجن (مجدو)، ولا تتوفر معلومات تفصيلية أخرى.

وفي سجن (النقب) أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها عن تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب.

يذكر أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.