الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فازع صوافطة لمدة أربعة أشهر

جددت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فازع صوافطة.

وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، قرارا بتجديد الاعتقال القيادي بحق القيادي صوافطة من طوباس، لمدة 4 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال حولت في أغسطس الماضي، القيادي صوافطة إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، بعد أيام من اعتقاله عقب مداهمة قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزله في محافظة طوباس.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن القيادي فازع صوافطة قبل عامين بعد اعتقالٍ إداري، وبلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً.

والقيادي صوافطة متزوج ولديه أربعة أبناء، ويعتبر أحد وجهاء مدينة طوباس، وهو أسير محرر أمضى عدة اعتقالات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي، ولديه شقيق شهيد وهو عاصم الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 2002.