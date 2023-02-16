(بيتكوين) تكسر حاجز 24 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى 24000 دولار أمريكي لأول مرة منذ أسبوعين، وهو أعلى سعر وصلت له منذ منتصف أغسطس/آب الماضي.

ونمت الرهانات على انخفاض سعر "بيتكوين"، بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية الأمريكية هذا الشهر على خدمات التشفير.

وأثارت الخطوات الأمريكية الأخيرة، مثل وقف إصدار العملة المستقرة "بينانس يو إس دي"، حالة من عدم اليقين الجديدة بشأن الأصول الرقمية، كما أن القيود تعتبر من ضمن الأسباب التي أدت إلى تهدئة تعافي العملات المشفرة من هبوط 2022.

وقال رئيس الأبحاث في "أركان ريسيرش" بنديك سكي، أن بيتكوين قد تدخل في سبات من جديد، مشيرا إلى ظهور علامات على انخفاض مشاركة المؤسسات، مثل انخفاض المراكز المفتوحة بالعقود الآجلة لمجموعة "سي إم إي غروب".