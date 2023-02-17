حماس تنظم وقفة جماهيرية نصرة للأقصى وتضامنا مع الأسرى وسط القطاع

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وقفة جماهيرية حاشدة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة؛ نصرة للمسجد الأقصى ودعماً للمقاومة في الضفة المحتلة، وتضامنا مع الأسرى داخل سجون الاحتلال.



وقال القيادي في حماس ماهر الحولي خلال كلمة له، "سنبقى مساندين لأسرانا في السجون والمرابطين في مدينة القدس".



وأكد الحولي على أن قضية الأسرى على سلم أولويات حركة حماس، وهي عنوان للتضحية والفداء والصمود.



وشدد على أن المساس بالأسرى والاعتداء عليهم بمثابة اللعب بالنار، مردفا "يجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة ردا على أي اعتداء بحق الأسرى".



وتابع "سننتصر لأهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وغزة ستبقى كما عهدها شعبنا الفلسطيني الشوكة التي ستقلع الاحتلال عن أرض فلسطين".



وأوضح الحولي أن الوحدة الفلسطينية هي أقرب الطرق إلى النصر، محذرا الاحتلال من المساس في شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية.