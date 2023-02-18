الأزهر: تهديد المسجد الأقصى وأهله هو تهديد للمسجد الحرام وأهله

"تهديد المسجد الأقصى وأهله هو تهديد للمسجد الحرام وأهله”. بهذه الرسالة أشعل شيخ الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي حماسة في ذكرى الإسراء والمعراج.

جاء ذلك في تهنئة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المولى – عز وجل – أن يعيد تلك المناسبة العطرة على الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

شيخ الأزهر أكد في بيان أن رحلة الإسراء والمعراج منحة ربانية، ورسالة سماوية، ومعجزة خارقة لنواميس الطبيعة، جاءت تثبيتا وتكريما لسيد البشر، ستظل شاهدة على عظم مكانته صلى الله عليه وسلم عند خالقه – عز وجل – فمكّن له في الأرض، ورفع قدره في السماء، وجعله للأنبياء إماما، وأراه ملكوت السماوات والأرض، وجعله في مكانة لم يصل إليها مخلوق غيره.

ودعا الأزهر الشريف جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض لاستلهام العبر والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة الربانية، التي أكدت أن العبودية لله مقام رفيع وشرف عظيم، وأن الحياة بدونها تيه وذل ومهانة، وأن المحن لا بد أن تقود إلى مصرّف الأكوان ليصرفها ويدفعها، وأن المسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة، على المسلمين أن يتمسكوا بها ويصونوها ويحفظوها من كيد الجائرين المعتدين، وأن التهديد للمسجد الأقصى وأهله، إنما هو تهديد للمسجد الحرام وأهله.

في ذات السياق أكد الأزهر أن حائط البُراق جزء أصيل من المسجد الأقصى يحمل إرثا إسلاميًا مرتبطا بالرسول الكريم ولا علاقة للاحتلال الإسرائيلي به.

المصدر: موقع شفقنا