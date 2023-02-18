مستوطنون يعتدون على مواطن غرب بيت لحم

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء وجوده في أرضه الزراعية، وسط مستوطنة (بيتار عيليت) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على شقيقه عوض (50 عامًا)، أثناء استصلاحه أرضه، في منطقة (شعب خربان)، حيث تصدى لهم، دون أن يصاب .

يذكر أن عددا من مستوطني (بيتار عيليت) هاجموا يوم أمس المواطن ناصر سباتين، أثناء وجوده في أرضه، وأصابوه بجروح ورضوض، وألحقوا أضرارا بمركبته، ليعد الاعتداء الثاني في أقل من 24 ساعة.

وكالة وفا