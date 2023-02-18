الذكرى السنوية الـ20 لاستشهاد القسامي محمد مر من الخليل

توافق اليوم الذكرى السنوية الـ20 لاستشهاد المجاهد القسامي محمد سليمان مر من الخليل، بعد خوضه اشتباكا مع قوات الاحتلال ورحلة مطاردة استمرت عامين إثر قتله مستوطنا يعمل عضوا في مجلس الاستيطان.

الميلاد والنشأة

ولد الشهيد محمد سليمان عبد الله مر في حي الجريفات (تلة الصمود) في القطاع الجنوبي الشرقي من بلدية يطا جنوب مدينة الخليل، عام 1975.

تلقى تعليمه في مدرسة المثنى الأساسية في البلدة، ثم التحق بمدرسة ذكور يطا الثانوية لإكمال دراسته، وعمل في البناء والعمل الحر.

تزوج الشهيد عام 2000، ورزق ولدا وبنتاً، واختار لابنه البكر اسم (مصعب)، الذي استقاه وتعرف عليه من خلال تربيته الدينية والإسلامية حيث كان من أحرص الشباب على صلاة الجماعة في مسجد زيد بن حارثة القريب الذي استطاع من خلاله أن يبني علاقات اجتماعية وعلاقات أخوة في الله، ليترك حبه في قلب كل مصل عرفه وآخاه.

عرف عن الشهيد بالجد والاجتهاد، والنشاط وحب الإقدام والجرأة في مواجهة الأعداء والكرم تجاه الآخرين، وحرصه على صلة الرحم، وكرهه للاحتلال واشمئزازه من اعتداءات المغتصبين التي ضاق بها ذرعا.

أما عن أمنيات الشهيد فكان أهمها أن يرى الوطن محررا، فيما كانت أمنيته في أواخر أيامه أن يستشهد مقبلا غير مدبر، وكان يكثر من طلب الشهادة.

المطاردة والاستشهاد

بدأت مطاردة الشهيد عام 2001، عندما علمت قوات الاحتلال أن الشهيد هو منفذ عملية قتل مستوطن يدعى (يائير) وهو عضو في مجلس الاستيطان الذي عرف عنه كثرة اعتداءاته على السكان الفلسطينيين شرق يطا.

وظل الشهيد مطاردا لقوات الاحتلال التي وظفت العملاء لملاحقته لمدة نحو عامين، حتى قامت بتاريخ 18/2/2003 بمحاصرة منزل أحد أقاربه حيث كان الشهيد قد حضر لرؤية والدته.

ورافق عملية محاصرة البيت ليلا تحليق كثيف للمروحيات (الاسرائيلية)، وانتشارا لجنود الاحتلال في أنحاء يطا.

وبعد حصار البيت حاول الشهيد الانسحاب إلا أن جنود الاحتلال باغتوه بالرصاص فأصيب في قدمه، والتجأ إلى بيت صغير حتى استشهد بعد نفاذ ذخيرة مسدسه، وبقي البيت محاصرا لساعات حتى تأكدت قوات الاحتلال من هويته فتركته وغادرت المكان.

شيع الشهيد القسامي في جنازة مهيبة شارك فيها آلاف الفلسطينيين وممثلو القوى الوطنية والإسلامية في الخليل، وسط زغاريد النساء وتكبيرات الرجال.

حرية نيوز