أبو الغيط في القمة الأفريقية: القدس تتعرض لمخطط تهويد واضح

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تفجر الأوضاع في فلسطين، نتيجة تصاعد الانتهاكات (الإسرائيلية) في الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أنّ القدس تتعرض لمخطط تهويد، وتغيير ميزانها الديموغرافي.

وقال أبو الغيط، في كلمة أمام القمة الأفريقية الـ 36 في أديس أبابا، اليوم السبت، إنّ "القدس تتعرض لمخطط واضح لتهويدها وتغيير الميزان الديموغرافي فيها. وتصاعدت انتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع".

وفي وقت سابق اليوم، استنكرت البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، قرار (إسرائيل) بإضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب بيانٌ أصدرته وزارة الخارجية البرازيلية، ووقّعته الدول الأربع عن قلقها البالغ إزاء إعلان (إسرائيل)، الأحد الماضي، أنّها ستُضفي شرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وتعطي الضوء الأخضر لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية هناك.

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