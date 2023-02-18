وزير جيش الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري لـ 6 أشهر بحق شاب من أم الفحم

وقع وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) يوآف غالانت على أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحقّ الشاب سمير جبارين من مدينة أم الفحم.

وقال أحد أصدقاء الشاب إن جبارين أحد الشبان المرابطين في المسجد الأقصى بشكل دائم، مضيفًا، "جبارين يرابط في الأقصى دائمًا لا سيما أيام النفير".

وتابع، "هو ناشط اجتماعي اعتقل قبل نحو شهر، قضية الاعتقال لم يفهمها أحد حتى الآن ولا أحد يعلم ما هي الأسباب".

وأشار إلى أنه التقى بعائلة الشاب جبارين في إحدى المحاكمات وإن العائلة أخبرته أنها لا تعلم سبب اعتقال ابنها، وأن المحاكمات تتم بشكل سري.

وأضاف، "عندما يكون الاعتقال إداريًا لا يكون هناك دليل ملموس ضد الشخص، والاعتقال يكون هدفه التخويف ويكون تعسفي للحد من تحركات الشخص".

وأردف، "لا يوجد تهمة ضد سمير، حكم عليه بالاعتقال الإداري، وهذا مزيد من الغطرسة بحق أهلنا في الـ 48 والشباب الذين يرابطون في المسجد الأقصى".

الجرمق الإخباري