الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين عند باب العامود

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عددًا من الشبان والقاصرين من محيط باب العمود بالقدس المحتلة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوة من المستعربين اعتقلوا القاصرين يحيى الباسطي، وإسحق عزيز الحداد، محمد عزيز الحداد، والشاب عبود عزيز الحداد، من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إضافة إلى الفتى مالك الرجبي من بلدة سلوان.

وانتشرت قوات الاحتلال اليوم في محيط باب العمود، ولاحقت الشبان والفتية واحتجزت عددا منهم، وفتشتهم جسديا.

واعتدت القوات على المواطنين خلال تواجدهم في محيط وعند درجات باب العمود بالقدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.