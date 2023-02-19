حماس تدين العدوان (الإسرائيلي) على سوريا وتدعو للتصدي له

أدانت حركة حماس بشدّة العدوان (الإسرائيلي) على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وتقدمت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، بأحر التعازي لسوريا ولعوائل الشهداء، ورجت الشفاء العاجل للجرحى.

وأكّدت أهمية التصدّي لهذا الاحتلال بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية.

وقالت: "الاحتلال الصهيوني ما زال يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطراً على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا تردعه إلا القوّة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا"