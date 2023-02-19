مستوطنون يقتحمون منزلًا في النقب ويدمرون ممتلكاته

اعتدى جماعة من المستوطنين على منزل فلسطيني بقرية سهل البقار في النقب، وقاموا بتخريب ممتلكاته وتخويف الأطفال والنساء في المنزل.

وقال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب، يوسف الزيادين، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على المنزل قبل نحو أسبوع، وقاموا بتخريب ممتلكات المنزل بعد أن اقتحموه، وكان عددهم ما يقارب 6 أفراد.

وأشار الزيادين إلى أن أحد المستوطنين الذين اقتحموا المنزل أشهر سلاحه في وجه السيدة التي تعيش بالمنزل مع أطفالها.

وتابع: "المنزل في منطقة بعيدة ولا يوجد بالقرب منه الكثير من المنازل، وهذه المنطقة يذهب إليها المستوطنون في مسارات بشكل دائم، كان عددهم كبير جدًا ما يقارب حافلتين كبيرتين، بينهم 6 أفراد توجهوا إلى المنزل واقتحموه بالقوة، واعتدوا على ممتلكاته وحطموها".

واستنكر الزيادين ما قام به المستوطنون، مضيفًا: "ما حدث هو عمل أزعر وغير مسؤول، كيف لهم أن يقتحموا منزلا تعيش فيه سيدة مع أطفالها، زوجها كان في العمل، هذه أعمال زعرنة ويجب أن يعلم الجميع ما حدث".

وقال هليل أبو جليدان -وهو ابن عم صاحب المنزل الذي تعرض للاعتداء- لـ الجرمق: "المستوطنون اقتحموا المنزل قبل أسبوع، يوجد خسائر، المستوطنون يدخلون كل مكان، وفي ذلك اليوم كانوا في مسار ودخلوا إلى المنزل".

المصدر: الجرمق