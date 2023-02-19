سعر الدولار اليوم الأربعاء 19فبراير2023 في بنك مصر..شهدت أسعار الدولار في مصريوم الأربعاء 19 فبراير 2023، ارتفاعًا بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ 31.48 جنيه مصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري:

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم إلى 32.66 جنيها.

سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 20.97 جنيها.

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سعر العملات مقابل الجنيه المصري:

سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.13جنيها.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.73جنيها.

سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.93 جنيها.

سعر صرف الدولار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 6.38 جنيها.

صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.40 جنيها.

صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.12 جنيها.

صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.33جنيها.

صرف الريال العماني اليوم أمام الجنيه المصري79.37جنيها

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