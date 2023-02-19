تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2023، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 فبراير 2023.
وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.
ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .
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أسعار الذهب في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر: 1931جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر: 1680 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1448 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 1123 جنيها.
🎥 #شاهد|| انسحاب قوات الاحتلال من مخيم شعفاط في #القدس الحتلة، عقب مواجهات اندلعت بالمكان.#القدس_تنتفض pic.twitter.com/tL2k2qMxZx— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 19, 2023
سعر جرام الذهب عيار 10 في مصر: 802 جنيها.
سعر أوقية الذهب في مصر: 59890 جنيها.
سعر الجنيه الذهب في مصر: 13520 جنيها.
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