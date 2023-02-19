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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2023

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2023
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2023

الرسالة نت

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 19 فبراير 2023، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 فبراير 2023.

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .

 

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أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر: 1931جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر: 1680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1448 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 1123 جنيها.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 10 في مصر: 802 جنيها.

سعر أوقية الذهب في مصر: 59890 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 13520 جنيها.

 

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