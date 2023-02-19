الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023

تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023
تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023

الرسالة نت

تعرف على تردد القناة الوثائقية الجديد 2023، يبحث محبي الثقافة عن تردد قناة القناة الوثائقية 2023، وستقدم  برامج ثقافية ووثائقية ومتابعة الأحداث التاريخية لمصر.

 

روابط ذات صلة:تعرف على رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل 2022/ 2023

 

تردد القناة الوثائقية 2023

 

تردد قناة الوثائقية 2023 على قمر نايل سات جاء على النحو التالي

- القمر الصناعي: نايل سات.

 

- تردد القناة الوثائقية: 12303.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- استقطاب: أفقي.

 

- معدل الترميز 27500

 

 

القناة الوثائقية 2023 

وهكذا قد نكون عرضنا لكم ترددات القناة الثقافية 2023، لمشاهدة البرامج الوثائقية والتاريخية بشكل واضح وحصري.

يذكر أن القناة الوثائقية 2023 هى أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة من نوعها في مصر،

ويترأس الإعلامي أحمد الدريني، قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، بينما يترأس الإعلامي شريف سعيد القناة.

 

 

روابط ذات صلة:الأونروا بغزة رابط فحص توزيع الكابونات الموحدة للدورة الجديدة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278043

كلمات مفتاحية

مصر القمر الصناعي الإعلام تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023 تردد القناة الوثائقية2023 القناة الوثائقية2023 تردد القناة القناة الوثائقية 2023 الوثائقية برامج ثقافية نايل سات تردد برامج وثائقية برامج تاريخية معدل ترميز أحمد الدريني شريف سعيد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.