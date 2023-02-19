تعرف على تردد القناة الوثائقية 2023

تعرف على تردد القناة الوثائقية الجديد 2023، يبحث محبي الثقافة عن تردد قناة القناة الوثائقية 2023، وستقدم برامج ثقافية ووثائقية ومتابعة الأحداث التاريخية لمصر.

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تردد القناة الوثائقية 2023

تردد قناة الوثائقية 2023 على قمر نايل سات جاء على النحو التالي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة الوثائقية: 12303.

- معدل الترميز: 27500.

- استقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500

🛑 الشيخ عكرمة صبري: ما زال أهل مدينة القدس على العهد وأثبتوا للعالم أصالتهم وصمودهم وحرصهم على أرضهم ومسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وواهم من يظن أن ينال من عزيمتهم.#بيت_العائلة_الإبراهيمية #البزنس74 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 19, 2023

القناة الوثائقية 2023

وهكذا قد نكون عرضنا لكم ترددات القناة الثقافية 2023، لمشاهدة البرامج الوثائقية والتاريخية بشكل واضح وحصري.

يذكر أن القناة الوثائقية 2023 هى أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة من نوعها في مصر،

ويترأس الإعلامي أحمد الدريني، قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة، بينما يترأس الإعلامي شريف سعيد القناة.

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