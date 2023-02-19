لجنة القدس بالمجلس التشريعي: العصيان المدني سيكون مقدمة لانفجار الأوضاع

حذرت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي من أن العصيان المدني سيكون مقدمة لانفجار الأوضاع بالقدس المحتلة في وجه الاحتلال، إذا ما استمر بجرائمه وممارساته العنصرية.

وعبرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، عن دعمها لأهل القدس في قرارهم القوي والشجاع، وتثمينها الالتزام العالي من كل المقدسيين فيه، مؤكدةً أنه شكل مشروع من أشكال مقاومة الاحتلال وعدوانه.

ودعت اللجنة إلى ضرورة النفير العام لأبناء شعبنا الفلسطيني تضامنًا ونصرة مع أبناء شعبنا في القدس، وانضمام الفلسطينيين في مدن الداخل المحتل لهذا العصيان المدني.

وطالبت لجنة القدس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني -خاصة في القدس- من ممارساته العنصرية.

ودعت اللجنة برلمانات وأحرار العالم لإقامة دعاوى دولية في محكمة الجنايات الدولية ضد قادة العدو الصهيوني؛ لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي مدينة القدس.