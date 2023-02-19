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شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي
شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

الرسالة نت

شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي، يتساءل محبي الرياضة عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ليستر و سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023.

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم الساعة 4 عبر قناة : BeIN Sports 4K.

 

شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

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مباراة مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي

شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

يحظى فريق إريك تن هاج حاليًا بمسيرة رائعة من 16 مباراة بدون هزيمة على أرضه حيث، تعود آخر هزيمة لنا في M16 في سبتمبر ضد ريال سوسيداد في مراحل المجموعات من الدوري الأوروبي.

 

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، مساء يوم الأحد 19 فبراير2023

 

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شاهد الأن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي اليوم لايف ويلا شوت في الدوري الانجليزي

القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

 

- 11636

 

-11638

 

-11639

 

معدل الترميز 27500

 

أفقي.

 

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

 

القمر الصناعي: عرب سات.

 

التردد:12383.

 

الاستقطاب: رأسي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

 

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

معدل الترميز: 27500.

 

الاستقطاب: عمودي.

 

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

 

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

معدل الترميز: 27500.

 

الاستقطاب أفقي.

 

تردد: 12418

 

تردد قناة AEA المفتوحة

 

قمر نايل سات

 

11636

 

11638

 

11639

 

معدل الترميز 27500

 

أفقي.

 

 

 

 

 

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

 

- Sport TV2 Portugal

 

- Sport Klub 1 Serbia

 

- Sport Klub 1 HD Slovenija

 

- Sport Klub 1HD Croatia

 

- Diema Sport 2 HD

 

- beIN Sports HD 1 English

 

- SuperSport HD 2 alb

 

- Match Football 2

 

- Sport TV5 Portugal

 

- Foot+ Multisports 5

 

- Nova Sport 2 CZECH

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278047

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