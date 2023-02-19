اتحاد المقاولين بغزة يعلن عن إجراءات تصعيدية ضد وكالة الغوث

أعلن اتحاد المقاولين بغزة، اليوم الأحد، الإضراب لمدة يوم واحد يتم خلاله توقيف العمل في مشاريع الوكالة الحالية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

كما أعلن الاتحاد في بيان له، الإضراب والتوقف عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين الأول والثاني من آذار/مارس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وتوقف عن العمل لمدة أسبوع، يوم السبت الأول من نيسان/أبريل المقبل، والتوقف التام عن العمل بتاريخ 15 من آيار/مايو المقبل

وأكد أن هذا التصعيد يأتي احتجاجاً من الاتحاد على عدم استجابة الوكالة لمطالبها حتى اللحظة.

وقال الاتحاد: "رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين، وبرغم الوساطات الكريمة من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع؛ إلا أن الوكالة لا تزال تماطل في الاعتراف بحقوقنا التي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا، رغم وعودها المتعددة بذلك".