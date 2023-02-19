نظمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، اليوم الأحد، فعالية تضامنية مع تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، بعنوان "أطفال غزة يلبون النداء".

وتخللت الفعالية التضامنية تبرع أطفال غزة بمصروفهم الشخصي، لأشقائهم الأتراك والسوريين المنكوبين من الزلزال.

وقال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة "الياسين" الدولية الدكتور أسامة حماد، إن هذه الفعالية تأتي للتضامن مع الشعب التركي والسوري وتعبيرًا عن وقوف أطفال غزة مع ضحايا الزلزال.

وأشار حماد إلى أن مؤسسة "الياسين" حرصت على أن تكون مبادرة في هذا المجال، حيث ستقوم بإيصال هذه التبرعات إلى المتضررين من الزلزال وأماكن تواجدهم الحالية.

من جهتهم، وجه أطفال غزة رسالتهم إلى أطفال تركيا وسوريا وعبروا لهم عن تضامنهم الكامل معهم، مؤكدين أن فلسطين وتركيا وسوريا جسد واحد.