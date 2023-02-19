أربع عمليات إطلاق نار و14 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت أربع عمليات إطلاق نار من إجمالي 18 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، واندلاع مواجهات في 11 نقطة بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالقدس، تركزت في حي جبل المكبر، والعيزرية، والعيساوية، والرام، ومخيم شعفاط، تخللها إلقاء حجارة بشكل متكرر.

ووقعت مواجهات مماثلة في البيرة وقرية المغير برام الله، وبلدة رمانة بجنين، إضافة إلى تنفيذ عمليتي إطلاق نار قرب حاجز سالم العسكري، وحاجز الجلمة العسكري، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجزي جبارة ونتسانعوز في طولكرم، فيما ألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال في خربة الدير ببيت لحم، وتمكنوا من إحراق نقطة عسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمحافظة الخليل، تخللها إلقاء حجارة.