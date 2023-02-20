تفاصيل التفاهمات بين السلطة والاحتلال

كشف موقع واللا نيوز العبري عن تفاصيل التفاهمات التي تمت بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال (الإسرائيلية).

وأفاد الموقع نقلا عن مصدرين (إسرائيليين)، اليوم الاثنين، أن التفاهمات تنص على التزام (إسرائيل) بتجميد لعدة شهور خطط بناء إضافية في المستوطنات، وتجميد لعدة شهور هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأشار إلى أن التفاهمات نصت أيضا على التجميد لشهور إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة "ج".

وبيّن أن من ضمن التفاهمات تقليل عمليات الإقتحام (الإسرائيلية) للمدن الفلسطينية.

ونقل الموقع العبري عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن الإدارة الأمريكية التزمت بدعوة رئيس السلطة محمود عباس لواشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن مقابل تأجيل التصويت ضد الإستيطان في مجلس الأمن القومي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت أمام السلطة على تقديم طلب لـ(إسرائيل) لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وبيّن أن (إسرائيل) وافقت على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث ستدخل لموازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

في المقابل، أفاد المصدر المطلع أن السلطة الفلسطينية وافقت على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

وأشار إلى موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات لإعادة التنسيق الأمني مع (إسرائيل).