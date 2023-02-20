ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 106

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا والشمّال السوري إلى 83، بعد وفاة مواطن وابنه في مدينة انطاكيا التركية.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الاثنين، بوفاة المواطن فراس خير الروبة وابنه إياد، جراء الزلزال في مدينة انطاكيا.

ورجح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، ارتفاع عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية، المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

يُذكر أن ثلاثة مخيمات فلسطينية كانت في دائرة الزلزال في سوريا، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافةً إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، إلى أكثر من 45 ألفا وعشرات آلاف المصابين، في حصيلة غير نهائية.