(بنك إسرائيل) يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

رفع بنك (إسرائيل)، اليوم الاثنين، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، وهو الاجتماع الثامن على التوالي الذي يتخذ فيه مثل هذه الخطوة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي لا يزال أعلى من 5٪.

ورفع البنك المركزي (الإسرائيلي) سعر الفائدة الرئيس إلى 4.25٪، من 3.75٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

وفي أبريل، بدأ صانعو السياسة برفع المعدل من 0.1٪، لكن معظم المحللين يعتقدون أن دورة التضييق أوشكت على الانتهاء.

على الرغم من رفع أسعار الفائدة، ارتفع معدل التضخم السنوي في (إسرائيل) إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 5.4٪ في يناير من 5.3٪ في ديسمبر، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف السنوي للحكومة البالغ 1٪ -3٪، مما أدى إلى تأجيج الغضب العام من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، نما الاقتصاد (الإسرائيلي) بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 6.5٪ في عام 2022، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى أقل من 3٪ هذا العام وسط الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.