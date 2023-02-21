ضحايا وجرحى في زلزال تركيا وسوريا- هل سيحدث زلزال جديد؟، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء الاثنين.

مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر والأردن وفلسطين وبعض مناطق العراق.

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الزلزال الجديد

ما زالت عدة مناطق في شرق البحر المتوسط، تخشى حدوث زلزال شديد في المستقبل القريب، نظرا للزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا، في السادس من فبراير الجاري.

وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وسط تساؤلات حول ما إذا كان العلماء يرجحون فعلا وقوع "كارثة أشد".

وفيما سجل الجنوب التركي، مساء الاثنين، زلزالاً جديداً بشدة 6.4 درجات، في هزة شعر بها سكان دول مجاورة كمصر ولبنان.

وأعلن وزير الداخلية التركي عن مقتل 3 أشخاص بسبب الزلزال في هطاي، ومن جهته أكد وزير الصحة التركي أن هناك 294 مصاباً، بينهم 18 في حالة حرجة، جراء الزلزال.

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الزلزال أدى لمقتل 4 أشخاص جراء التدافع والهلع في حلب وطرطوس، كما أدى لوقوع 470 مصاباً في سوريا.

وقد أصيب ما لا يقل عن 47 شخصا في حلب نتيجة الزلزال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أما منظمة الخوذ البيضاء فتحدثت عن إصابة أكثر من 130 شخص في شمال غربي سوريا.

هل سيحدث زلزال جديد

وأثيرت التساؤلات حول ما إذا كان وقوع الزلزال كبير بمثابة إنذار بزلزال آخر قادم يكون أكثر شدة وأفدح من حيث الخسائر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن احتمال أن يكون الزلزال القوي بمثابة إنذار وتمهيدا لوقوع زلزال أقوى منه في غضون الأيام الثلاثة الموالية، ضعيف للغاية.

وذلك بسبب أنه لا يتجاوز 6 في المئة.يوضح العلماء أنه لا يمكن في الوقت الحالي معرفة ما إذا كانت الهزة الأرضية الكبرى ستكون متبوعة بأخرى أشد في الفترة الموالية.

وتوضح الهيئة الأميركية أن توقع الزلازل يحتاج إلى تحديد ثلاث نقاط رئيسية هي: الموقع، والتوقيت، والشدة.

ويشكك علماء الجيولوجيا في كلام بعض الخبراء الذين يزعمون توقع الزلازل، وينبهون إلى أن ما يصدر عنهم ليس سوى "كلام فضفاض".

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