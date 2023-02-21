ترفع فيه الأعمال.. تعرف على فضل شهر شعبان 1444هـ، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن اليوم الثلاثاء، الموافق 21 شباط 2023 هو غرة شهر شعبان لعام 1444.

ويتساءل الكثير من الأفراد عن فضل شهر شعبان 1444 هـ، وحكم الصيام فيه، مع العلم أن شهر شعبان هو ثامن الشهور الهجرية في الترتيب وهو الشهر الذي يلي رجب ويسبق رمضان.

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فضل شهر شعبان 1444 هـ

وكشفت دار الإفتاء المصرية معنى «ترفع الأعمال في شهر شعبان»، موضحة أن شهر شعبان تعرض فيه الأعمال سواء القولية أو الأفعال على سبيل الإجمال وهو ما يسمى رفعًا سنويًّا.

أما في يومي الإثنين والخميس فترفع فيهما الأعمال رفعا أسبوعيا على سبيل التفصيل، واستشهدت الإفتاء بما ورد في السنة.

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.





🛑 الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يعلن أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 شباط 2023 هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجري.#شعبان #رمضان_2023 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 21, 2023

فضل صيام شهر شعبان

وفضل صيام شهر شعبان كبير حيث يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، لأنه شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها.

وأوضحت الإفتاء أن صيام أكثر شعبان من السنن النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان.

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

وسمي شهر شعبان بهذا الاسم منذ قديم الزمان، لأن أهل قريش كانت تخرج فيه تتشعب لطلب الماء وللذهاب إلى الغارات بعد توقف الحرب في شهر رجب الحرام.

وهو من الشهور العظيمة الذي اختصها رسول الله ببعض العبادات مثله مثل شهر رمضان المبارك، وقد قيل ضمن ما جاء في فضل شهر شعبان هو كثرة الأحاديث النبوية الواردة عن ذلك الشهر وعن استحباب فعل الخيرات فيه.

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