خبير في علوم الأرض يوّضح سبب انحسار مياه البحر في عكا نحو 200 متر

أوضح البروفيسور في علوم الأرض علي صغيّر أن انحسار مياه البحر المتوسط قرب شاطئ مدينة عكا نحو 200 م هو ظاهرة (مد وجزر) طبيعية تحدث مرتين أو أكثر شهريًا وليس لها علاقة بالهزة الأرضية التي ضربت جنوب تركيا بدرجة 6.4 على مقياس ريختر، ولا تّنذر بحدوث تسونامي.

ويقول صغيّر"ليس هناك علاقة بين الهزة التي حدثت في تركيا وبين انحسار مياه البحر في عكا، فالهزة التي وقعت في أنطاكية جنوب تركيا وقعت في اليابسة، بينما التسونامي يتكون في حالتين فقط، إما أن تكون الهزة داخل البحر مع حركة صخور عمودية، أي أن إحدى الكتلة الصخرية تنحدر لأسفل، وكتلة أخرى ترتفع لأعلى، هنا يحصل التسونامي".

ويضيف "الحالة الثانية التي يُمكن أن تُسبب تسونامي هي عندما تكون الهزة الأرضية قريبة من شاطئ البحر ويحدث انسلاخ للكتل الصخرية في المنحدر القاري (المنطقة العميقة في البحر)، وذلك قد يوّلد أمواج تسونامي، وهذا الأمر أيضًا لم يحصل في عكا".

ويتابع"ما حصل في مدينة عكا هو انحسار لمياه البحر بسبب حركة المد والجزر التي تحصل كل فترة بسبب جاذبية القمر والأرض والشمس، ويحدث بشكل دوري ولا يُسبب أي خطر".

ويقول "عندما يُصبح القمر عموديًا فوق الأرض ويكون في حالة بدر يُسبب مد في البحر، وأيضًا في اليابسة حيث أن القمر في حالة البدر يرفع الصخور على الأرض وليس فقط المياه، وعندما يكون القمر محاق يحدث الجزر وهو ما حدث في عكا".

كيف يحدث التسونامي؟

ويوّضح البروفيسور علي صغيّر أن أمواج التسونامي تتوّلد عندما تكون حركة عمودية للصخور موجود في قعر البحر، قائلًا، "إذا تحركت الصخور بضعة سنتيمترات لا يحدث تسونامي، ولكن إذا كان هناك كسر جيولوجي في قعر البحر، وانخفضت إحدى الكتل الصخرية عدة أمتار للأسفل وارتفعت الأخرى عدة أمتار للأعلى فهذا يُسبب تسونامي، لأن مياه البحر ستنخفض مع الكتلة الصخرية الأولى، ولكنها سرعان ما ترتفع مسببة أمواج عالية".

ويردف "المياه عندما تنخفض مع الكتلة الصخرية المنخفضة تتسبب بتراجع المياه عن شاطئ البحر، ولكن فيما بعد تعود المياه لترتفع على شكل أمواج تسونامي".

ويتابع البروفيسور في علوم الأرض علي صغيّر "إذا كانت الهزة في قعر البحر بعيدة عن الشاطئ، وكان ارتفاع موجة التسونامي 60 أو 70 سم، لن يشعر بها أحد، حتى إذا كانت سفينة وسط البحر وحدثت هزة تسببت في التسونامي، فإن السفينة لن تتأثر، فالأمواج التي تُسببها حركة الرياح ربما تكون أعلى".

ويضيف "الإشكالية تحدث عندما تقترب أمواج التسونامي نحو الشاطئ، فعمق المياه قرب الشط قليل، فحتى عندما تكون أمواج التسونامي ضعيفة وارتفاعها فقط بضعة سنتيمترات، عندما تقترب من الشاطئ، وبسبب عمق المياه القليل ترتفع الأمواج لأعلى بسبب الزلزال الذي دفعها جهة الشاطئ، ومن ثم تهبط نحو الشاطئ وتجرف كل ما في طريقها".

وفي ذات السياق، أكد نشطاء من مدينة عكا على أن ظاهرة انحسار مياه البحر قرب شاطئ عكا ظاهرة طبيعية تحدث دائمًا وليست جديدة على أهالي المدينة.