تعرف على طرق التقديم للحج بالقرعة في مصر، يتساءل العديد من الأفراد في مصر عن كيفية التقديم للحج بنظام القرعة، من خلال بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن.

بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

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التقديم لحج القرعة

بدأت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات الراغبين في التقديم لحج القرعة، حيث أعلنت الوزارة البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس المقبل.

ويمكن للمواطن التقديم للحج عن طريق أحد الطرق الثلاثة:

من خلال أي قسم أو مركز شرطة

عبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت

من خلال الخدمة الصوتية بالاتصال بالرقم 2798300

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

كيفية التقديم لقرعة الحج

وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وذلك وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب– وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى.

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض"إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م.

حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

بالإضافة إلى (مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام " – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة)

📷 #صور| توقف العمل في مشاريع المقاولات الخاصة بـ (الأونروا)، نتيجة إضراب المقاولين بغزة. pic.twitter.com/eyKgWzjP4g — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 21, 2023

كما يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً).

ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسيدة أقل من ( 45 عام ) حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً ) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023.

أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام، فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام ) فى تاريخ 30/4/2023.

وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة".

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبي له.

ويطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

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