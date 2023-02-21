الاحتلال يفرج عن الطالب نادر عويضات بعد عام من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت الطالب نادر عويضات، بعد عام من الاعتقال الإداري.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الطالب عويضات من حاجز عوفر العسكري، وكان في استقباله ذووه وزملاؤه من طلبة الجامعة.

وكانت قوة (إسرائيلية) خاصة قد اعتقلت عويضات وزملاءه الطلبة حمزة زلوم ومحمد قاسم ويحيى القاروط، بعد أن اقتحمت سكن الطلبة في الجامعة.

وحولت محكمة الاحتلال العسكرية نادر عويضات للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم تمديد اعتقاله مرات عديدة.

ويذكر أن عويضات اعتقل عدة مرات، وهو من سكان الخليل، واعتقل سابقا في عام 2020 أثناء مروره على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم.

وتقدّمت الكُتلة الإسلاميّة في جامعة بيرزيت بأحر التهاني والتبريكات من الأخ نادر عويضات، بمناسبة الإفراج عنه من ســجــون الاحـتـلال.

ويواصل قادة الكتلة الإسلامية وكوادرها في جامعة بيرزيت التضحيات والبذل والعطاء في خدمة الطلبة، وفي نصرة القضايا الوطنية والمقدسات، ما يكلفهم سنوات أعمارهم من المطاردة والاعتقال في سجون الاحتلال.

وفي أبريل 2020، اعتقل الاحتلال ثلة من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وفي مقدمتهم ممثلو الكتلة وقادتها.



ولم تثن الملاحقات والمطاردة والاعتقالات والحملات المسعورة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت عن خدمة طلبتها دون كلل أو ملل، ونصرة القضايا الوطنية بكل ثبات وتضحية، وفي مقدمتها الأسرى والأقصى.