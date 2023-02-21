علماء عرب (للرسالة): التطبيع منح الاحتلال الضوء الأخضر ضد الأقصى

رفض علماء دين عرب الاقتحامات والعبث (الإسرائيلي) اليومي بالمسجد الأقصى المبارك، ‏والخطة التي تشنها سلطات الاحتلال بغرض تهويده وإنهاء المعالم الدينية الإسلامية فيه، إلى ‏جانب إجراءاتها في التضييق على السكان للوصول إليه‎.‎

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، تعليقا على العدوان (الإسرائيلي) الشامل تجاه ‏القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.‏

إرهاب دولة!‏

بدوره، قال د. خالد ‏الملا، رئيس جماعة علماء ومثقفي العراق ومستشار الرئيس العراقي للشؤون الدينية، إنّ إجراءات الاحتلال تمثّل سياسة إرهاب ضد مقدسات الأمة.‏

وأكد الملا لـ"الرسالة نت" أنّ ما يجري بمثابة طعنة في خاصرة الأمة، وتمثل سهما في صدرها.‏

وأوضح أن الموقف العربي الرسمي مثّل في بعضه تواطئَا مع الاحتلال عبر سياسة التطبيع التي ‏منحته ضوءا أخضرا في عدوانه على المقدسات، والبعض الآخر مثّل حالة العجز في صفوف ‏أبناء الأمة.‏

وقال الملا إنّ المطبعين، هم من منحوا أفعال الاحتلال ومستوطنيه الشرعية داخل ‏الأقصى، وهم من أعطوا الضوء الأخضر للتعدي على المقدسات.‏

‏ ووصف الإجراءات الاحتلالية بـ"الجريمة" التي "تستهدف مقدسات ومشاعر ملياري مسلم وتمثل ‏استفزازا صريحا وواضحا لكل المسلمين على وجه الأرض".‏

ودعا المنظمات الإسلامية والعربية، تحديدا منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ‏والمرجعيات الدينية ومشيخة الأزهر ودور الإفتاء بالوطن العربي، للقيام بدورهم إزاء التحشيد ‏الحقيقي لنصرة الأقصى والوقوف الصارم أمام الاستفزازات التي تمسّ مشاعر المسلمين.‏

وأعرب عن أسفه من استمرار الجرائم ضد الأقصى، دون موقف عربي رسمي حازم ينهي الصلف ‏‏(الإسرائيلي).‏

ووصف كيان الاحتلال بـ(الدولة اللقيطة)، مشددا على أن حل القضية لا يأتي عبر التطبيع "بل ‏عبر إعادة الحقوق لأصحابها".‏

مواقف فاضحة!‏

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر الحمود، أنّ ما يحدث في ‏الأقصى كشف وفضح المواقف الإقليمية والدولية تجاه ما يحدث في القدس، على حد وصفه.‏

وقال الحمود لـ(الرسالة نت) إنّ ما يحدث في الأقصى أظهر الأطراف التي منحت الاحتلال ضوءًا ‏أخضرا باقتحامه عبر صمتها، بل وربما شجعته عبر موجة اللقاءات التطبيعية التي عقدت في ‏المنطقة.‏

وذكر الحمود أنّ (إسرائيل) اليوم "تجبي ثمار هذه المؤتمرات بالسعي لتحويل الأقصى لكنيس ‏يهودي".‏

وأكد أن الرهان الوحيد لإحباط كل هذه المخططات يكمن في صمود أهل القدس أولا والعمل على ‏تعزيزه، ثم في إبقاء الحالة العسكرية في كل المواقع المختلفة وليس فقط في قطاع غزة بحسب.‏

وأشار إلى أن ما يجري هو وصفة لحرب دينية يجب أن تواجه بكل العرب والمسلمين حول العالم.‏

حرب شاملة!‏

من جهته، أكد الأمين العام لهيئة علماء السودان د. عثمان محمد النظيف، أنّ ما يحدث في ‏الأقصى هو "حرب شاملة" على الأمة بكل مكوناتها وألوانها.‏

وقال النظيف لـ"الرسالة نت" إنّ هذه الحرب تستهدف استئصال الأمة من مقدساتها وفي القلب منها ‏المسجد الأقصى الذي يمثل ابتداء لحرب دينية تستهدف بقية المقدسات الأخرى. ‏

وأوضح أنّ المستهدف من العدوان على المسجد الأقصى، هو الوصول للحرمين الشريفين، وفق ‏اعتقاده.‏

وذكر النظيف أنّ الاحتلال يستغلّ أوضاع الأمة ومصالحه مع حكامها، لفرض وقائع تهويدية ‏تنهي هوية المدينة المقدسة.‏

ونادى بضرورة استنهاض دور الأمة بكل مركباتها الدينية والنخبوية تجاه المسجد الأقصى ‏المبارك.‏

ودعا إلى برنامج عمل تشارك فيه كل المكونات المؤثرة في الأمة، لتوفير شبكة أمان لأهل القدس، ‏بغرض تعزيز صمودهم في المسجد الأقصى.‏