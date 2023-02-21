تحذيرات من تصاعد حالة الغليان في السجون جراء ممارسات الاحتلال بحق الأسرى

قال الناشط السياسي والباحث في شؤون الأسرى ثامر سباعنة، إن سجون الاحتلال الصهيوني في حالة غليان مستمرة جراء ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى.

وأكد سباعنة أن الحركة الأسيرة صامدة وثابتة في مواجهة قرارات الإرهابي بن غفير، مطالبا السلطة بموقف واضح وحقيقي جراء ما يحدث للأسرى داخل السجون.

وبين أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي سيخوضها الأسرى قُبيل شهر رمضان، هي بداية المعركة الحقيقية.

وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية الدولية لا تقوم بدورها جراء ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى في السجون.

وشدد على ضرورة إيصال صوت الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال للعالم أجمع.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال إجراءاتهم الاحتجاجية لليوم الثامن على التوالي، ضد العقوبات المجحفة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال انتهاكاتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وسط إصرار الأسرى على خطواتهم التصعيدية وعصيانهم الجماعي.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، قسم "3" في سجن رامون، واعتدت عليهم.

واستهدفت قوات القمع، الأسرى في القسم بقنابل الصوت والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية وعصيانهم، لليوم الثامن على التوالي، ردًا على إجراءات التضييق عليهم وقرارات التنكيل بحقهم من قبل "بن غفير".