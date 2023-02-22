سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 ، ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 22 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي الوقت الراهن، تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7300 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7400 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 730,000 ليرة سورية اليوم.

سعر اليورو في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 7780 ليرة للشراء، و 7892 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1945 ليرة للشراء، مقابل 1974 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1985 ليرة للشراء، مقابل 2015 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10274 ليرة للشراء، مقابل 10423 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 237 ليرة للشراء، مقابل 242 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 385 ليرة سورية للشراء، و 392 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.