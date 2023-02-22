صحيفة عبرية: أكثر من 400 (إسرائيلي) ينتحرون كل عام

أظهرت بيانات (إسرائيلية) تسجيل أكثر من 400 حالة وفاة بالانتحار سنوياً، اعتبارًا من العام 2021.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، إنه تم الكشف عن هذه المعطيات خلال مؤتمر عُقد في قاعة الكنيست (برلمان الاحتلال) بالقدس المحتلة، أمس الثلاثاء.

ووفق المعطيات، "يأتي أكثر من ستة آلاف و500 (إسرائيلي) إلى غرف الطوارئ، كل عام مع إصابات مختلفة، بسبب محاولة الانتحار وإيذاء النفس".

وأضافت المعطيات أن الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين المراهقين في (إسرائيل)، مشيرة إلى أنه "في العام الماضي، كانت هناك زيادة حادة بنسبة 43 في المائة في عدد المرضى من هذه الفئة، المعرضين لخطر الانتحار بشكل كبير، والذين كانوا يتلقون علاجا نفسيا".

يذكر أن دراسات (إسرائيلية) أشارت إلى أن انتشار هذه الظاهرة بين اليهود من مختلف الطوائف والشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية، يعود لأسباب نفسية واجتماعية واقتصادية.