10 شهداء وعشرات الإصابات.. الاحتلال يرتكب مجزرة في نابلس والقسام يحذر: صبرنا بدأ ينفذ

استشهد عشرة مواطنون صباح اليوم الأربعاء وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، بينها إصابات خطيرة خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

🛑 تغطية صحفية: "جيب عسكري (إسرائيلي) يعيث فسادا في سوق الخضار بنابلس خلال اقتحامه وعشرات الجيبات للمدينة". pic.twitter.com/yrt6XE1V1p — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة، وحاصرت منزلا يتواجد فيه عدد من المقاومين.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين المقاومين والقوة الخاصة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، وداهم المحال التجارية في المدينة، تزامناً مع محاصرة منزل يتحصن به عدد من المقاومين، إلى جانب انتشار قناصة الاحتلال بشكل مكثف على أسطح البنايات في البلدة القديمة بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخاً مضاداً تجاه المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس، فيما أطلقت قنابل الغاز والقنابل الدخانية صوب الفلسطينيين.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قال إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهداء نابلس اليوم هم:

1- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )

٢- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً )

٣- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )

٤- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً )

٥- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاماً )

٦- الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني ( ٢٣ عاماً )

٧- الشهيد وليد رياض حسين دخيل ( ٢٣ عاماً )

٨- الشهيد المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر ( ٦١ عاماً )

٩- الشهيد الطفل محمد فريد شعبان ( ١٦ عاماً )

١٠- الشهيد جاسر جميل عبد الوهاب قنعير ( ٢٣ عاماً )

وقد أكدت الصحة أن عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن بلغ ( 60 شهيداً في مختلف محافظات الوطن".

🛑 تغطية صحفية: "أصوات الاشتباكات المتواصلة في نابلس عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة". pic.twitter.com/3RrXXxUbHw — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 22, 2023

بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 488 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، منها 103 إصابات رصاص حي.

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وتصدت المقاومة الفلسطينية في نابلس والبلدة القديمة لقوات الاحتلال، بإطلاق رصاص، قبل اندلاع اشتباكات مسلحة، لا سيما في البلدة القديمة.

وقالت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس، إن "أبطال عرين الأسود وكتيبة بلاطة يخوضون معركة الشرف، معركة الدفاع عن وجودكم جميعا، معركة البطولة والعزة والكرامة"، رفقة الأبطال من المجموعات المقاتلة الأخرى.

ودعت "عرين الأسود"، "الغيورين وكل الشرفاء والأحرار، الرجال الذين لا يرضون العار ولم ينبطحوا للاحتلال، ولا يرضون على أنفسهم أن يقفوا موقف المتفرج، ولم يقبلوا أن تكون أنفسهم أدوات لخدمة الاحتلال (..) النزول للشوارع وحمل البندقية".

وتعهدت: "لن تمر المؤامرة ولو على أجسادنا، لن يمر بيع الدم والأرض والشرف ولو على أرواحنا".

وفي السياق، قالت كتائب "شهداء الأقصى"، في تصريح مقتضب: "مجاهدونا يتصدون بإطلاق النار المباشر على قوات جيش الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس".

وصرحت "سرايا القدس- كتيبة نابلس"، بأن: "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في محيط المنزل المحاصر".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن الإضراب الشامل غدا في نابلس، حدادا على الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال.

وتداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية مُسجلة للمطارد الشاب حسام اسليم، يُوضح فيها أنه "محاصر رفقة المطارد محمد الجنيدي" في البيت الذي استهدفه الاحتلال في البلدة القديمة.