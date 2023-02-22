الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس تنعى شهداء نابلس وتؤكد: شعبنا سيثأر لدمائهم

حماس تنعى شهداء نابلس وتؤكد: شعبنا سيثأر لدمائهم
حماس تنعى شهداء نابلس وتؤكد: شعبنا سيثأر لدمائهم

غزة- الرسالة نت

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهداء الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال عدوانها صباح اليوم الأربعاء على البلدة القديمة بمدينة نابلس، وارتكابها مجزرة أسفرت أيضاً عن إصابة نحو مائة من الفلسطينيين المدنيين، بعضهم في حالة خطرة.

وأكدت حماس في بيان صحفي إنّ حصار المقاوِمَيْن اسليم وأبو بكر، وهدم المنزل فوقهما، واستهداف المدنيين والمسنّين والأطفال في المدينة، لن يكسر عزم شعبنا وإصراره على نهج المقاومة والجهاد، ولن يحقق للاحتلال الصهيوني أمنًا في أرضنا المحتلة.

وحيّت حماس رجال نابلس ومقاوميها الأبطال، الذين شاركوا في صد العدوان، وخاضوا اشتباكات ضارية في معركة الدفاع عن المدينة، ورسموا لوحة وطنية مشرّفة من العزة والإباء والاستبسال، وإنّ شعبنا البطل لن يمرر هذه المجزرة دون رد، وسيثأر لدماء الشهداء الأبطال.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278253

كلمات مفتاحية

حماس نابلس عرين الأسود مجزرة نابلس حماس تنعى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر