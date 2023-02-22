الفصائل تنعى شهداء نابلس وتدعو لمسيرات حاشدة نحو المستوطنات

نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي شهداء الشعب الفلسطيني في مدينة نابلس اليوم، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال المتصاعدة والإعدام الميداني لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة والاشتباك مع العدو في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر بيان صحفي، أبطال المقاومة في كل مكان للتصدي للاحتلال وقطعان المستوطنين الإرهابيين، مطالبة كل جماهير شعبنا بالتحرك في مسيرات حاشدة نحو المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وفي الداخل المحتل.

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وطالبت أبناء شعبنا في قطاع غزة بالخروج بمسيرات حاشدة بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء في جميع المحافظات؛ دعماً وإسناداً للمقاومة في القدس والضفة الغربية ونابلس جبل النار.

وشددت على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه، وسيخرج الأبطال من أبناء شعبنا ومقاومته وفصائله للعدو في كل مكان للرد على فاشية الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وحمّلت المجتمع الدولي المسئولية عن تغول الاحتلال، وارتكابه لجرائم الحرب المتواصلة وسط صمت دولي مستهجن ومرفوض يجعل المجتمع الدولي شريكاً فعلياً في تحمل مسئولية هذه الجرائم وما سيترتب عليها.