61 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام 2023

ارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 61 شهيدًا منذ بداية العام 2023، تزامنا مع تصاعد جرائم الاحتلال.

وشهد شهر فبراير الحالي، ارتقاء 26 شهيدًا في الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني (معطى)، فإن التوزيع الجغرافي للشهداء جاء على النحو التالي: 20 شهيدا في جنين، و16 في نابلس، و6 شهداء في القدس، ومثلهم في الخليل، و5 في أريحا، و2 في رام الله، إلى جانب 2 في بيت لحم، وشهيدين في قلقيلية، وشهيد في سلفيت وآخر في طوباس.

وفي يناير الماضي، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه يعد أكثر الشهور دموية بالضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى فيه 35 شهيدا برصاص الاحتلال، بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

واستشهد عشرة فلسطينيين في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحام البلدة القديمة بالمدينة، بينهم ابن حركة المقاومة الإسلامية حماس وأحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود الشهيد المجاهد حسام بسام اسليم (24 عاماً)، والمقاوم الشهيد محمد عمر أبو بكر (23 عاماً).