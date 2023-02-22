حماس: تصاعد إجرام الاحتلال يقربنا من الانفجار

حذر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الاحتلال من مغبة جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني، قائلا: "تصاعد إجرام الاحتلال يقربنا من الانفجار الكبير".

وقال قاسم لـ(الرسالة نت)، إن تصاعد الأوضاع يعني تقريب الانفجار، ونحن في معركة مفتوحة ومستمرة.

وأشار إلى مجزرة نابلس التي تأتي بعد استجابة السلطة لواشنطن بسحب مشروع إدانة الاستيطان في مجلس الأمن، مقابل وعود وهمية أثبت الاحتلال عدم التزامه بها.

واستشهد عشرة مواطنين، صباح اليوم الأربعاء، وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، بينهم إصابات خطيرة، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

عوائل شهداء (الأسود) للرسالة: دماء شهداء المجزرة لن تزيدنا إلّا قوة

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، وداهم المحال التجارية في المدينة، تزامناً مع محاصرة منزل يتحصن به عدد من المقاومين، إلى جانب انتشار قناصة الاحتلال بشكل مكثف على أسطح البنايات في البلدة القديمة بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخاً مضاداً تجاه المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس، فيما أطلقت قنابل الغاز والقنابل الدخانية صوب الفلسطينيين.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد.