ردا على مجزرة نابلس.. رشقة صاروخية من غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، رشقة صاروخية، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على جريمة ومجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) أمس وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100.

وأعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت ومستوطنات الغلاف، بعد إطلاق صواريخ من غزة، فيما ذكر الإعلام العبري أن ست صواريخ على الأقل أطلقت من القطاع.

يتبع..