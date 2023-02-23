ردا على مجزرة نابلس.. رشقة صاروخية من غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، رشقة صاروخية، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على جريمة ومجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) أمس وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100.
وأعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت ومستوطنات الغلاف، بعد إطلاق صواريخ من غزة، فيما ذكر الإعلام العبري أن ست صواريخ على الأقل أطلقت من القطاع.
🎥 #شاهد | لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.#فلسطين #نابلس #نابلس_تقاوم #مجزرة_نابلس #ليفربول_ريال_مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #السعودية #يوم_التأسيس_السعودي_2023 #نابلس #اليوم_الوطني_السعودي #يوم_التأسيس_السعودي_2023 pic.twitter.com/Mwo7U0ayk2— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 23, 2023
يتبع..