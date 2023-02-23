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استهدفت عسقلان ومستوطنات الغلاف

ردا على مجزرة نابلس.. رشقة صاروخية من غزة

الرسالة نت- غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، رشقة صاروخية، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ردا على جريمة ومجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) أمس وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة أكثر من 100.

وأعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت ومستوطنات الغلاف، بعد إطلاق صواريخ من غزة، فيما ذكر الإعلام العبري أن ست صواريخ على الأقل أطلقت من القطاع.

يتبع..

 

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المقاومة مجزرة نابلس رشقة صاروخية

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