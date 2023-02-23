"الكنيست" يصادق على قانون لحرمان الأسرى من العلاج

صادقت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي)، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها “تحسين جودة الحياة”.

وأيد مشروع القانون، الذي بادر إليه تسفيكا فوغل عضو الحزب اليميني المتطرف (عوتسما يهوديت) عن الائتلاف الحكومي، وشيران هاسكيل،عضو حزب (تيكفا حداشا) عن المعارضة، 42 عضوًا بالكنيست فيما عارضه 7 أعضاء.

وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية”.

وزعم مقدما القانون أن “سياسة السجون في (إسرائيل) فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم”.

الأسرى يواصلون العصيان

يأتي ذلك فيما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تهدف إلى التضييق عليهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) إن الخطوات التصعيدية تشمل الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن المسمى “الشاباص”.

الجزيرة نت