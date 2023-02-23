العمل الحكومي تنعى الطبيب حسين عاشور

نعت رئاسة العمل الحكومي بغزة إلى شعبنا الفلسطيني مدير عام مجمع الشفاء الطبي الأسبق حسين عاشور "أبو محمد"، الذي وافته المنية الليلة الماضية عن عمر ناهز (67 عامًا).

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الخميس: " ننعى الفقيد "أبو محمد" بعد حياة مليئة بالعطاء قضاها فارسًا مقداما في ميادين العمل الطبي المهني والحكومي، ساعيًا طيلة حياته لمداواة أبناء شعبنا والتخفيف من آلامهم، خادمًا لشعبه وقضيته".

وأضاف " ننعى هذا القائد الذي تخرجت على يديه مئات الكوادر الطبية والحكومية، وساهم بإرساء المنظومة الصحية، ونتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة خاصة، ولعموم شعبنا الفلسطيني".