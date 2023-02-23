فلسطينيو الخارج والمؤتمر القومي العربي يبحثان سبل كسر الحصار عن قطاع غزة

التقى المنسق العام لحملة فلسطينيي الخارج لكسر الحصار عن غزة زياد العالول، مع الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي وقياديين عن حزب الكرامة المصري، في العاصمة القاهرة، حول سبل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.



وتحدث العالول عن حملة فلسطينيي الخارج لكسر الحصار عن قطاع غزة، التي أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وعن أدوات الحملة ومساقات عملها في إطار التنسيق مع المؤسسات والأحزاب والفعاليات لحشد الدعم لكسر الحصار عن قطاع غزة.



كما أعلن المؤتمر القومي العربي خلال اللقاء عن إرساله وفدا كبيرا إلى قطاع غزة في القريب العاجل، وعن تنفيذ سلسلة من الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني والمطالبة برفع الحصار (الإسرائيلي) عن قطاع غزة.



وأكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود في العمل على كسر الحصار عن القطاع، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.