ليبرمان: نتنياهو أدخل (إسرائيل) في فوضى عارمة

قال وزير المالية (الإسرائيلي) السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدخل "إسرائيل" في حالة فوضى عارمة.

وأضاف ليبرمان في تصريح صحفي، أن نتنياهو مع قيادته للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، يسعى للقضاء على "إسرائيل"، باعتبارها كيان يهودي وديمقراطي وليبرالي وصهيوني، ويبث الهلع في صفوف المواطنين الإسرائيليين بعد شهرين فقط من تنصيب تلك الحكومة.

وأكد ليبرمان أن بنيامين نتنياهو يخضع لابتزاز كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تارة، ومن وزير المالية بتسلئيل سموترتش تارة أخرى، بدعوى أن الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو لها عدة رؤوس وليس رئيس واحد.

واعتبر ليبرمان، الإصلاحات القضائية الجديدة التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين، ستغطي على جرائم نتنياهو المتهم فيها، وهي 4 قضايا بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

وشدد ليبرمان على أن التعديلات القضائية أو خطة الإصلاح القضائي ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي، بسبب إصرار نتنياهو على تمرير تلك التعديلات القانونية، التي وصفها بأنها تمثل تدهورا نحو الهاوية.

وأشار إلى تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي، وكذلك تراجع قيمة الأسهم في البورصة.

وصادق الكنيست (الإسرائيلي) الثلاثاء الماضي، على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل تعتبرها المعارضة انقلابا قضائيا.

وبموجب التشريعات الجديدة، سيتم تغيير لجنة تعيين القضاة بحيث يمتلك الائتلاف الحكومي سلطة مطلقة عليها، كما تسلب المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد سلطاتها في التدخل بمشاريع القرارات التي يقرها الكنيست.

وتمت الموافقة على التشريعات بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتا من أصل 120 بالكنيست مقابل 47 معارضا.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست، في وقت لاحق، على القراءتين الثانية والثالثة، لتصبح تلك التشريعات قانونا نافدا، وجاء التصويت بعدما احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي خارج الكنيست.