لبنان يطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيان مكتوب العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، أمس الأربعاء والذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.

ودعت إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع "إسرائيل" ومحاسبتها على جرائمها الممنهجة.

وعَمَّ الأراضي الفلسطينية، اليوم إضراب عام شامل للتنديد بالمجزرة الدامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال لدى اقتحامها نابلس.

واستجاب المواطنون لدعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية لضراب شامل في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنًا مع أهل نابلس، وإكرامًا لأرواح الشهداء.

ومن بين الشهداء 3 مسنين وقاصر، بخلاف ما يزيد عن 100 مصاب بالرصاص والغاز المسيل للدموع.