بث مباشر| تجمعات جماهيرية في الضفة وغزة تلبيةً لنداء العرين

خرج مئات المواطنين، الليلة، في تجمعات جماهيرية في قطاع غزة والضفة الغربية، تلبيةً لنداء عرين الأسود.

https://www.facebook.com/jmedia.pal/videos/909017420247717/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing من ميدان وسط #نابلس Posted by Jmedia on Thursday, February 23, 2023

ودعت (عرين الأسود) المواطنين إلى الخروج نهاية هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؛ "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".

وأضافت أن "أبناء المقاومة يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع"، مشددة على أنها لا تريد "أي إساءة لأي من أبناء شعبنا، ولا أي احتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال".

وعادت لمخاطبة الاحتلال بالقول: "انتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب، وساء صباحكم وساء سبتكم".

وصدرت دعوات شبابية للخروج الليلة الساعة 12 على المفترقات الرئيسية في محافظات قطاع غزة، في دوار النجمة برفح وعمارة جاسر بخانيونس، ودوار المدفع بدير البلح، ودوار النادي البريج، ودوار النصيرات والجندي المجهول بغزة، والترنس جباليا.

كما صدرت دعوات للانطلاق من مسجد أبو عبيدة في مخيم شعفاط إلى المواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.

كما غرد نشطاء يغردون على وسم #الله_أكبر تلبية لنداء عرين الأسود