وسائل إعلام عبرية: جبهة غزة متفجرة ولا أحد يستطيع توقع ما سيحدث

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الأمنية مع فصائل المقاومة في قطاع غزة باتت متفجرة وتشهد توتّرا غير مسبوق في الآونة الأخيرة.



وأفادت القناة 12 العبرية بأن الجبهة في قطاع غزة متفجرة ولا أحد يستطيع توقع ما سيحدث في قطاع غزة "غزة تخون تقديرات الجميع"، والواقع في القدس يتحدث عن نفسه، يبقى فلسطيني الداخل المحتل الأكثر تفجرًا، والشاهد على ذلك أحداث "سيف القدس".



فيما قالت صحيفة معاريف العبرية بأن تبادل الضربات بين حماس والجيش الذي بدأ أمس يشير إلى أن اتجاه التصعيد في قطاع غزة واضح، وسيكون من الصعب للغاية إيقافه.

وزعمت الصحيفة العبرية بأنه لا يزال الجيش يعتقد أن حماس ليست معنية بالحرب، لكن أرقام إطلاق الصواريخ تشير إلى تغيير كبير في سياسة حماس، والتي تعطي على الأقل الضوء الأخضر للمنظمات الأخرى لإطلاق الصواريخ، هذا كجزء من محاولة لتأسيس معادلة جديدة لخلق أحداث استثنائية مثل إطلاق الصواريخ من القطاع، بهدف عرقلة وتهديد حرية عمل الجيش في الضفة وشرق القدس والأقصى.