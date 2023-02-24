تعرف على سبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان السوري شادي زيدان.

وتساءل العديد من محبي الفنان السوري شادي زيدان عن سبب وفاته حيث كان يتمتع بصحة جيدة، وعم الحزن على محبيه.

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سبب وفاة شادي زيدان

وكان تعرض الممثل السوري شادي زيدان لازمة صحية مفاجئة اثناء تصويره مشاهده في احد الاعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023.

أصيب شادي زيدان بأزمة صحية أثناء التصوير، مما استدعى نقله للمشفى على الفور حيث تبين إصابته بنزيف في الدماغ ووضع في العناية المركزة، في أحد مشافي مدينة دمشق السورية.

وتوفي الفنان السوري شادي زيدان، اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023، عن عمر يناهز 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى في حالة حرجة.

نعي شادي زيدان

كتب أحدهم على حسابه الشخصي "تويتر" :"نقابة الفنانين السوريين تنعى الفنان شادي زيدان عن عمر يناهز 49 عاماً بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام اثناء مساهمته في جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته."

نقابة الفنانين السوريين تنعى الفنان #شادي_زيدان عن عمر يناهز 49 عاماً بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام اثناء مساهمته في جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/RiffxxdQa7 — Areen Sulaiman 🇸🇾🌻 (@3rinsolaiman) February 24, 2023

وكتب آخر:"الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني خبر بيكسر القلب وداعاً شادي زيدان".

الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب

الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك

عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني

خبر بيكسر القلب

وداعاً #شادي_زيدان pic.twitter.com/pjFvadSv3p — Sabah Jazairi (@SabahJazairi) February 24, 2023

وكتب آخر:"السلام لروحك يا شادي ، عزائي للأستاذ القدير ايمن زيدان و الفنان وائل زيدان و آل زيدان جميعا ربي يصبر قلوبكم ".

السلام لروحك يا شادي ، عزائي للاستاذ القدير ايمن زيدان و الفنان وائل زيدان و آل زيدان جميعا ربي يصبر قلوبكم 🙏🏻 pic.twitter.com/aVXunyxE1U — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) February 24, 2023

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