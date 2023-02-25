السلطة تُصعّد من اعتقالاتها السياسية مع اقتراب انتخابات مجالس الطلبة بجامعات الضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة، اعتقال الطلبة الجامعيين على خلفية عملهم النقابي، تزامناً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في عدد من جامعات الضفة الغربية.

ومع اقتراب الانتخابات الطلابية في جامعة بولتيكنك فلسطين، نقلت أجهزة السلطة في الخليل الطالبين بالجامعة عبد الله أبو ماريا وبلال صبارنة إلى مسلخ أريحا، والمعتقلين منذ 7 أيام.

وجرى اعتقال الطالبين صبارنة وأبو ماريا يوم الأحد الماضي، بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ثم تم تمديد اعتقالهما لخمسة أيام أخرى.

وفور اعتقاله أعلن الطالب عبد الله أبو ماريا الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله والاعتداء على عائلته من قبل أجهزة السلطة بوحشية.

وجاء اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية على خلفية عملهم النقابي في جامعة بوليتكنك فلسطين، مع اقتراب الانتخابات المقررة في 14/3/2023.

أوسع مشاركة

سبق أن دعت الكتلة الإسلامية، إلى أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة القادم، مطالبة بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطر الطلابية المتنافسة.

وحثت الكتلة الإسلامية كل أبنائها وكوادرها ومناصريها وجمهورها لأوسع مشاركة في الانتخابات الطلابية القادمة، دعما لخيار كتلة المقاومة وإسناداً لبرنامجها النقابي.

انتهاكات بجامعة النجاح

لا تزال أجهزة السطة في نابلس تعتقل الطالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية عمر شملاوي، لليوم الثاني عشر على التوالي.

وفي مخالفة قانونية، أصدرت إدارة جامعة النجاح قراراً بفصل الطالب والأسير المحرر صهيب حمد، على خلفية تعبيره عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح قرار الفصل بحق حمد، مؤكدة أن القرار تغول على حرية التعبير عن الرأي، وتكميم للأفواه لا يليق بمؤسسة تعليمية.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، التي تعتقل عدداً منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

حرية نيوز