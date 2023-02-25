الكشف عن هوية الوفد (الإسرائيلي) المشارك في قمة العقبة

كشف وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، النقاب عن هوية الشخصيات (الإسرائيلية) التي ستحضر اجتماع العقبة غدا في الأردن.

ووفقاً لموقع واللا العبري، من المتوقع أن يشارك رئيس الشاباك رونين بار غدا مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في القمة الأمنية في العقبة التي سيشارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر.

فيما قال مسؤول سياسي (إسرائيلي) للقناة 12 العبرية: "لا توجد أيّة إمكانية لوقف اقتحامات المدن الفلسطينية في الضفة، ورئيس الشاباك سيشارك باجتماع العقبة؛ لفحص قدرة السلطة الفلسطينية على تحمّل مسؤوليتها في الأماكن التي تغيب عنها، مثل جنين.

وأضافت القناة: "ضمن مساعي تهدئة التوتر قبل رمضان، سيشارك في قمة العقبة الطارئة غدا من الجانب الفلسطيني رئيس المخابرات ماجد فرج والوزير حسين الشيخ ومستشار الرئيس عباس مجدي الخالدي، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس الشاباك رونين بار ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ومن الجانب الأميركي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بيرت ماكغرك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ومسؤولون من الأردن ومصر.

يشار إلى أن قمة العقبة تأتي في وقت شديد الحساسية، في حين ترى الإدارة الأمريكية أنها خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية (إسرائيلية) توقف التدهور والتصعيد الحاصل في المنطقة.